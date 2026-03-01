Una Fiorentina che gioca a porta spalancata: il passivo pesante di De Gea & co che flirtano con record da brividi

E dire che la serata doveva essere tutta di Lezzerini, magari per bissare il clean sheet dell'andata e accompagnare comodamente la Fiorentina agli ottavi di Conference. E invece l'assurda stagione 2025/26 ha voluto regalare un'altra serata di ribaltoni e psicodrammi: non bastava tra l'altro la rimonta incassata nei 90 minuti dallo Jagiellonia, perché la Fiorentina ci ha voluto sommare anche l'infortunio al suo terzo (secondo?) portiere e una bella paperona di De Gea, proprio nei pressi del 120'.

La squadra viola di fatto sta giocando a porta aperta, spalancata, scrive il Corriere Fiorentino, se andiamo a vedere i numeri: in campionato si contano 39 reti subite il 26 giornate, la media di 1,5 a gara, allargando a Conference e Coppa Italia il passivo sale a 51 in 35 match totali. Numeri che in proiezione porterebbero al Fiorentina sui livelli dei record storici in negativo: ad oggi la versione 46/47 che incassò 69 gol, la 2001/02 con 63 e la 1992/93 con 61, stagioni queste ultime chiuse con la retrocessione.