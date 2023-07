Il Fenerbahce è in pole per Nico Dominguez ma la Fiorentina non molla la presa: nuova offerta in arrivo

Nonostante appunto ancora debba “piazzare” Sofyan Amrabat, che da mesi ha espresso alla dirigenza gigliata la volontà di lasciare Firenze, la dirigenza della Fiorentina continua la sua ricerca al sostituto ideale del marocchino, per completare definitivamente il centrocampo da affidare a Vincenzo Italiano. E proprio in quest’ottica i viola sono tornati a dialogare con il Bologna per Nicolas Dominguez.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Calciomercato.com la Fiorentina avrebbe presentato una nuova offerta ai felsinei. Il Bologna, benché l’argentino abbia un contratto che lo lega al club fino a giugno 2024, molto probabilmente lascerà partire il giocatore ma finora ha preso in considerazione soltanto l’offerta presentata nei giorni scorsi dal Fenerbahce: la nuova offerta sarebbe oltre i 13 milioni di euro, già offerti dal club turco nelle ultime settimane. La Fiorentina è avvertita.