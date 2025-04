I convocati del Cagliari: rinuncia forzata a una colonna rossoblù ma manca anche un altro centrocampista

Sono due gli assenti principali nella lista di convocati diramata dal tecnico del Cagliari, Davide Nicola: si tratta di Deiola, pedina importante per i sardi, squalificato, e del ceco Jankto, out per influenza. Questi i calciatori presenti invece oggi pomeriggio contro la Fiorentina:

Caprile, Sherri, Ciocci; Augello, Palomino, Luperto, Mina, Zappa, Obert; Adopo, Makoumbou, Prati, Viola, Marin, Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli, Pavoletti, Kingstone, Coman, Luvumbo.