Lutto nel mondo del giornalismo fiorentino: è scomparso Fabrizio Borghini

Un evento destinato a essere una celebrazione della famiglia Borghini e del mondo del cinema si è trasformato in una tragica perdita per la comunità fiorentina. Il giornalista, scrittore, documentarista e saggista fiorentino, Fabrizio Borghini, noto per la sua passione per il cinema, Firenze e il calcio, è scomparso improvvisamente all’età di 76 anni.

La tragedia ha colpito durante la proiezione del film “Doppio passo“, opera del figlio Lorenzo Borghini. L’emozione dell’evento sembra essere stata troppo intensa per il cuore di Fabrizio Borghini, che ha smesso di battere nel tardo pomeriggio del 14 ottobre presso il cinema Alfieri.

L’annuncio della scomparsa è stato dato da Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana, che ha ricordato Fabrizio Borghini come un “giornalista appassionato di Firenze, di cinema, di cultura”. Il giornalista aveva dedicato gran parte della sua carriera alla promozione della cultura fiorentina e del cinema, oltre a scrivere biografie di importanti figure del mondo cinematografico.