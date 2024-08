Una novità importante arriva dall'allenamento della Juventus. Thiago Motta ha ricucito i rapporti con il suo centrocampista?

Una novità importante arriva dall'allenamento odierno della Juventus. Anche se qualcuno di voi penserà: “E cosa c'entra con la Fiorentina?”. Beh, a prescindere dalla trattativa in corso fra i Viola e i bianconeri per Nicolas Gonzalez, c'è anche il nome di Weston McKennie che è finito in orbita gigliata.

La novità su McKennie

Ebbene, dopo la quasi rottura con il neo allenatore Thiago Motta, il centrocampista americano è stato reintegrato. Il brasiliano ex Bologna sembra aver trovato il posto in rosa per lo statunitense, tanto che - come riporta Sky Sport - McKennie si è allenato per la prima volta insieme ai compagni in questa estate.

Altri profili?

Insomma, dopo i segnali arrivati nelle ultime ore, sembra che Weston si stia riavvicinando alla permanenza a Torino, sponda bianconera. La Fiorentina, che segue per la mediana anche i profili di Bove e Tessmann, dovrà dunque concentrarsi su altri centrocampisti.