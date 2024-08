Torna in campo la Fiorentina, dopo tre anni però non più con Vincenzo Italiano. Palladino esordisce a Parma con tantissime novità provenienti dal mercato e non solo, anche se non proprio tutti i nuovi acquisti saranno presenti al Tardini.

De Gea aspetta la Conference, Biraghi no

A cominciare dalla porta, dove Terracciano è avanti rispetto a De Gea, fermo in campo ufficiale da 14 mesi. Linea a tre di difesa, nel nuovissimo 3-4-2-1, composta da Martinez Quarta, fresco di rinnovo, Pongracic come erede di Milenkovic e Biraghi adattato vista la squalifica di Ranieri. In mediana spazio ovviamente a Mandragora e molto probabilmente ad Amrabat, già titolare nell'ultima amichevole con il Friburgo. Vanno in panchina sia Bianco che il nuovo Richardson.

E' subito Colpani-Kean!

Sulle fasce, Dodo e Parisi scalpitano, ma attenzione sempre al fulmineo Kayode; dietro la punta, Colpani e Kouame, anche se c'è pure Barak per il ruolo di trequartista. Partono più indietro Sottil, che si è allenato solo una volta con il gruppo negli ultimi giorni, e Ikone, ai margini del progetto viola. Aspettando poi Gudmundsson, che non è stato convocato. Davanti Kean unica punta, con Beltran pronto a subentrare dalla panchina. Nicolas Gonzalez non lo prendiamo nemmeno in considerazione, è imminente la sua cessione ed è stato escluso dalla lista per Parma.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Amrabat, Mandragora, Parisi; Colpani, Kouame; Kean. All.: Palladino.