L'offerta ritoccata dalla Fiorentina: I soldi in più subito che hanno fatto la differenza per Gudmundsson

Non solo l'arrivo di Pinamonti e un nuovo tentativo per Fabio Silva. C'è stato un altro fattore che ha consentito all'operazione Gudmundsson-Fiorentina di potersi concretizzare.

Un milione in più subito

Il club viola, si legge sul sito de La Nazione, ha ritoccato l'offerta presentata (e accettata in un primo momento dal Genoa) per l'islandese. Un milione in più subito (8 anziché 7) per il prestito oneroso, poi 17 milioni per l'obbligo di riscatto (condizionato ad alcuni obiettivi) e ulteriori 3,5 milioni di bonus.

Via libera da Commisso

Commisso ha dato il via libera, il Genoa è contento in tutto e per tutto e già oggi il calciatore dovrebbe essere a Firenze per visite mediche e firma del contratto.