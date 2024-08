La fine di una telenovela durata otto mesi e la vera assenza di un piano B

Mercato invernale 2024: già a gennaio la Fiorentina ha provato a prendere per la prima volta Albert Gudmundsson. L'islandese sarebbe stato più che funzionale, quasi determinante nell'ottica di rafforzamento della squadra, suggerita dall'allora tecnico viola, Vincenzo Italiano.

Il NO a tutti i tentativi in inverno

Niente da fare però, il Genoa ha detto no a tutti i tentativi del club gigliato e l'esterno offensivo tanto richiesto non è mai arrivato in quella sessione specifica.

Nessun piano B

La vera particolarità di tutta questa faccenda è probabilmente proprio questa: sia allora che in questa estate non c'è mai stato in pratica un piano B (il che non è una critica, sia chiaro, ma solamente una constatazione dei fatti), un'idea che prevedesse l'affondo per un altro giocatore in questo ruolo, con più o meno le stesse caratteristiche dell'ormai ex rossoblu. O Gudmundsson o niente, fino ad esaurimento energie e con lieto fine a poche ore dall'inizio del campionato.

Una telenovela lunga otto mesi prima del via libera a quella che, in entrata, sarà l'operazione più importante di tutta l'estate.