Fissate le visite mediche di Gudmundsson con la Fiorentina: ecco quando

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione sulla trattativa che dovrebbe portare a Firenze Albert Gudmundsson dal Genoa. Si aspettava la svolta, che dopo tanti giorni sembra essere arrivata in serata.

I rossoblu sono in chiusura per Pinamonti e sono pronti a dare il via libera all'islandese. La Fiorentina intanto ha già fissato le sue visite mediche nelle prossime 24 ore, con il giocatore che sarà domani a Firenze.

Un affare che, come scrive il giornalista, sbloccherà anche la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, con i bianconeri in attesa del via libera dei viola.