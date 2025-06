Impegno e sacrificio, ma numeri deludenti: Beltran è questo, prendere o lasciare. La Fiorentina riflette sul futuro dell'argentino

Uno dei temi principali di cui si sta discutendo ultimamente è quello del modulo che utilizzerà Stefano Pioli. Una questione direttamente collegata al mercato, perché in base a come giocherà la Fiorentina certi nomi potrebbero apparire più o meno appetibili. Il discorso vale per le entrare ma, se vogliamo, anche per le uscite.

Quale futuro per Beltran?

Ecco quindi che si arriva a un altro tema importante, quello che riguarda Lucas Beltran. L'anno scorso l'argentino ha rappresentato di fatto l'alternativa a Gudmundsson, e il suo ruolo rimarrebbe lo stesso qualora Pioli optasse per il 3-5-2. Ma il futuro di Beltran è ancora a Firenze? Sicuramente la società sta riflettendo sul da farsi perché l'argentino, al netto dell'indiscutibile impegno, in maglia viola ha reso ben al di sotto delle aspettative.

Niente di diverso da ciò che abbiamo già visto

La difficile collocazione tattica di Beltran è stato un tema nelle ultime due stagioni, e all'alba di quella che sarebbe la terza in maglia viola ci si chiede se il suo tempo a Firenze sia finito oppure no. Una cosa è certa: Beltran, ormai, non potrà essere niente di troppo diverso da ciò che abbiamo visto finora. Alla Fiorentina, e soprattutto a Stefano Pioli, il compito di decidere se va bene così, o se in quel ruolo è meglio andare alla ricerca di un altro profilo.