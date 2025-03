Nella sua lunga intervista a Radio Serie A l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha avuto modo anche di parlare della stagione in corso e di Moise Kean, oltre che del rapporto con la sua famiglia.

“Mio padre giocava a calcio, mia madre ha giocato anche in Nazionale. Pure mio nonno giocava, ed anche il mio bisnonno: lui ha giocato anche in club come Arsenal, Milan e in Francia. Non direi che ci fosse pressione su di me per diventare un calciatore, però ora forse dico di si. E’ sempre stata la mia passione ed il mio sogno, non ho mai subito il peso delle aspettative perche sono innamorato del calcio. E’ stato tutto molto naturale per me”.

"Gli infortuni fanno pare del calcio ma ora sono il passato"

Ha poi parlato anche degli acciacchi che lo hanno limitato nella prima parte di stagione: “Gli infortuni fanno parte del gioco e quest’anno sono stato particolarmente sfortunato, ne ho avuto diversi. La sfida piu grande è quella di mantenere la testa alta, restare motivati e farsi trovare pronti quando si torna in campo. Come ogni stagione ci sono degli alti e bassi, io non sono stato fortunato ma sono molo motivato a dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi in questo finale di stagione”.

“Moise è un giocatore molto forte con un grande futuro”

Ha speso qualche parola anche per Moise Kean: “Moise è un grande giocatore: ha tanto potenziale nonostante abba giocato ad altissimi livelli in Premier League e al Psg. Penso che abbia un grande futuro davanti e spero riesca a tirar fuori tutto il suo talento”.

“Voglio aiutare la squadra a fare piu punti possibili e a raggiungere la finale di Conference”

Ha poi concluso dei suoi obiettivi personali: “Il mio obiettivo personale per i prossimi mesi è giocare il maggior numero di partite possibili, aiutare la squadra a fare punti e provare a raggiungere di nuovo la finale di Conference League. Questa è la base, se tutto va bene spero di riuscire a segnare qualche gol. Spero sia una grande stagione per tutti noi”.