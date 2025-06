Massimo Taibi, ex portiere di Serie A e oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno affrontando il tema dell'interessamento viola per Giovanni Fabbian.

“Fabbian l'ho conosciuto in Primavera, vidi alcune sue partite e mi piacque, poi parlando con Marotta ho scoperto che anche lui ne parlava un gran bene, in maniera entusiasta. Quando l'ho portato alla Reggina ho scoperto un giocatore importante, ha tutto per essere un giocatore moderno, ha gamba, forza e tempi di inserimento. Le sue caratteristiche le rividi anche in Folorunsho, anche lui è un giocatore che ha grande forza fisica e un bel tiro, in posizioni offensive sarebbe devastante, non puoi sacrificarlo a centrocampo come visto con la Fiorentina. Ma credo che Fabbian abbia più prospettiva, essendo anche più giovane. Lui è un giocatore molto duttile, con noi a Reggio ha giocato interno di centrocampo in un 4-3-3 e fece molti gol: lo ritengo veramente un giocatore completo".

“In Italia siamo ancora indietro agli altri paesi sull'aspetto dei giovani: se c'è un ragazzo che gioca nelle serie minori, ai club di Serie A verrà chiesta una cifra importante, e per questo si tende a guardare all'estero dove si spende meno. Bisognerebbe invece fare come la Fiorentina: un settore giovanile che fornisca talenti anche alla prima squadra, ci vuole coraggio nell'investire sui giovani e farli giocare. E poi un investimento serve anche sugli educatori, che sono coloro che fanno crescere i giocatori”.