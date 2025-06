Domani il ritorno dei play-out, poi il rientro a Firenze. Ma Amatucci è già vicino all'accordo con un altro club della serie cadetta

Lorenzo Amatucci giocherà domani sera la sua ultima da giocatore della Salernitana: il centrocampista della Fiorentina è infatti pronto a tornare al Viola Park dopo il ritorno della semifinale dei play-out di Serie B, ma secondo Tuttosport sarà una permanenza breve.

Infatti Filippo Inzaghi avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Fiorentina e vorrebbe portarlo a Palermo già nel mese di luglio, per iniziare insieme la preparazione. L'accordo è prossimo alla chiusura: difficile quindi vedere l'ingresso di Amatucci in prima squadra, almeno per la prossima stagione.