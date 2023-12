Arthur esprime il suo dispiacere: "Un punto che sa di poco"

Un pareggio all'Olimpico che non ha fatto uscire dallo stadio contenti i giocatori della Fiorentina. In molti calciatori viola c'è la consapevolezza che la squadra avrebbe potuto ottenere qualcosa di più da questa trasferta.

“Un punto che sa di poco”

Chi ha espresso il proprio dispiacere è stato il centrocampista viola, Arthur Melo, il quale in una story pubblicata su Instagram ha scritto: “Un punto che sa di poco, ma che ci aiuta a crescere”.

Uno dei migliori anche ieri

Un commento secco, laconico, ma non per questo senza significato, quello del calciatore che la Juventus ha prestato ai viola e che ieri è stato, come spesso succede, uno dei migliori in campo.