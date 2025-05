Delio Rossi: "Addio Palladino? Forse è meglio cosi. I tifosi non possono chiedere le dimissioni di Pradè"

Intervenuto questa sera al "Salotto Viola", su Italia7, l'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi. Di seguito le sue parole:

Cosa ne pensa delle dimissioni di Palladino?

"Mi sembra strano che un allenatore che è stato confermato un mese fa, con tanto di rinnovo del contratto, decida di dimettersi. Deve esser successo qualcosa. Non è certo una cosa usuale".

Due possibili scenari: una critica eccessiva nei confronti dell'allenatore (che lo ha convinto a lasciare) o una profonda discrepanza di vedute con Pradè, quale secondo lei il più plausibile?

"Se si arriva a queste situazioni significa che qualcosa non funziona. Partire con un tecnico che non è convinto o con la dirigenza non del tutto soddisfatta del lavoro svolto, nonostante il rinnovo, non sarebbe stato giusto nei confronti del club. Non mancano certo allenatori del calcio. Forse è stato meglio decidere di non proseguire piuttosto che andare avanti solo perché legittimati da un contratto".

Secondo lei Pradè dovrebbe dimettersi?

"Assolutamente no. Le dimissioni mica le possono chiedere i tifosi. E neanche i media. Non sarebbe né giusto né corretto".

Adesso il rischio è che molti giocatori legati a Palladino decidano di non restare...

"I giocatori hanno firmato per la Fiorentina, non per Palladino... per me questo è un problema secondario. Il problema vero è un altro: devi trovare un tecnico all'altezza che sia in grado di prendere in mano la squadra per ripartire al meglio la prossima stagione. Sarri sarebbe l'ideale. Vuole venire a Firenze, è tifoso della Fiorentina...".