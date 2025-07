Il Real Betis punta un nome messo nel mirino anche dalla Fiorentina, ma la sua valutazione...

Non ci sono solo Fiorentina e Sporting Lisbona su Nelson Deossa, centrocampista colombiano classe 2000 del Monterrey. Come riporta Matteo Moretto, giornalista e esperto di calciomercato, anche il Real Betis avrebbe messo nel mirino il giocatore, il cui valore però è cresciuto enormemente dopo le prestazioni al Mondiale per Club.

Il suo contratto scade con il club messicano nel 2026, ma anche dalla Premier League si sono fatti avanti per lui. Un'operazione di mercato, per la Fiorentina, tutt'altro che facile.