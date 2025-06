Corriere dello Sport-Stadio: Una settimana per essere più Gud

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo: “Maratona Fiorentina Pioli e Farioli al bivio”.

Sulla questione allenatore: “Pioli bis o Farioli la Viola sceglie”. Sottotitolo: “Il tecnico vuole tornare a Firenze: pronto un triennale da 9 milioni ma restano i problemi burocratici Thiago Motta l’ultima alternativa”.

Albert si vede viola

Di spalla: “Christensen: ”Non sapevamo chi era titolare". In taglio basso: “Una settimana per essere più Gud”. Catenaccio: “Albert dal ritiro: ”Io mi vedo ancora in viola ma non dipende da me".