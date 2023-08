Domani inizierà la Sela Cup, alla quale parteciperà anche la Fiorentina. A tal proposito, l'allenatore del Newcastle Eddie Howe è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'inizio della competizione: “Per noi è importante giocare con squadre provenienti da campionati diversi. Amo la preparazione alla stagione principalmente per questo, per la possibilità di giocare contro squadre europee che normalmente non affronti. Affascinante e stimolante, perché ti abitua a modi diversi di affrontare l’avversario”.

E aggiunge: "Spero in due belle giornate, ma soprattutto in due grandi prestazioni. So che avremo un grande supporto da parte dei nostri tifosi. Vogliamo che sia un bello spettacolo per tutti. Come sta la squadra? Sicuramente non avrò la rosa a completa disposizione: su Schar prenderò la decisione all’ultimo momento, ma giocatori come Willock e Krafth devono ancora lavorare prima di tornare in campo”.