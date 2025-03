Uno dei nomi già più caldi per il mercato estivo è in casa Fiorentina. Pietro Comuzzo continua a piacere al Napoli, prossimo avversario dei viola in campionato, che a gennaio ha provato a strapparlo alla società gigliata, che però ha alzato un muro economicamente troppo alto per i partenopei.

Come scrive La Repubblica, però, su Comuzzo si starebbe muovendo anche la Juventus, con la Fiorentina che dal canto suo non avrebbe chiuso alla cessione del difensore a fine stagione. Commisso e i suoi spererebbero in una vera e propria asta tra i due club italiani, in modo da far lievitare il prezzo del cartellino.