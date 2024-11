Inzaghi non vuole rischiare nulla e tiene a riposo un top player... in vista della Fiorentina

Massima prudenza in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è infortunato con la Nazionale e per la verità non è al meglio già da qualche settimana. Nulla di eccessivamente grave, nel senso che l'ex Milan si sta già allenando, ma non è ancora tempo per il suo rientro.

Obiettivo Champions League… o Fiorentina

Come riporta Sky Sport, infatti, Calhanoglu non farà parte della spedizione neroazzurra in quel di verona domani. Scelta di Inzaghi volta a non rischiare il centrocampista, che rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile. L'obiettivo è recuperarlo per il match di Champions contro il Lipsia o per quello successivo in casa della Fiorentina.