Il Como vola e mette pressione alla Juventus, bloccando il Lecce in zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco chiuso l'incontro tra Como e Lecce, terminato 3-1 per i padroni di casa.

La cronaca della gara

Succede tutto nel primo tempo al Sinigaglia: la scossa all'incontro la dà il Lecce, che va in vantaggio dopo 13 minuti con una bella incornata di Coulibaly, lasciato però solo. Poco importa, perché il Como incassa il colpo e torna arrembante: bastano infatti 5 minuti a Douvikas per raccogliere un suggerimento di Rodriguez e ristabilire la parità. Proprio lo spagnolo, poi, salta Falcone e insacca a porta vuota per il contro-sorpasso dei padroni di casa al 36simo. Nel finale di primo tempo, poi, c'è anche spazio per il 3-1 di Kempf, di testa, su calcio piazzato.

Come cambia la classifica

Vittoria lariana che fa molto comodo alla Fiorentina, in quanto i salentini non scappano e rimangono dietro (seppur a pari punti) i viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15.