Se c'è una persona in questo momento al settimo cielo è sicuramente Josip Brekalo. L'esterno offensivo ha aperto le marcature nella partita vinta dalla Fiorentina sul campo del Napoli.

“Sono felicissimo per il gol, ancora di più per tutta la squadra - ha detto Brekalo a Germanijak, intervista che leggete per la prima volta in Italia su Fiorentinanews.com - Abbiamo meritato di vincere contro i Campioni, abbiamo battuto il Napoli in tutti i reparti e siamo davvero orgogliosi del risultato. Sono contento soprattutto perché ora ho più motivazioni essendo arrivato al raduno della Nazionale dopo una bella partita, e alla fine il gol è arrivato”.

Brekalo si dichiara entusiasta di essere approdato Firenze: "Ora, con il senno di poi, posso dire che la Fiorentina è stata assolutamente un'ottima scelta per continuare la mia carriera. Mi trovo molto bene a Firenze. Sapevo che sarei arrivato in un grande club, ma ero attratto anche dall'ambizione che dimostrano. È stato aperto un nuovo centro sportivo in cui sono stati investiti 150 milioni di euro (in realtà sono 110 milioni circa ndr), il che non fa che confermare quanto le persone tengano al progetto. Sono felice di far parte di questa storia. All’inizio ci è voluto un po’ di tempo perché sono arrivato in una squadra organizzata che giocava ogni tre giorni e venivo da una situazione in cui non giocavo da diversi mesi. Avevo bisogno di tempo per adattarmi e riprendere il ritmo partita. Non è stato facile rientrare, ma alla fine tutto è andato meglio del previsto. Gioco in un club importante, mi sto divertendo di nuovo a giocare a calcio, sono in primo piano e i risultati parlano chiaro".