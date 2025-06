La Fiorentina disputerà le prime partite stagionali lontane dal Franchi per agevolare i lavori di ristrutturazione che durante l'estate subiranno una notevole accelerata.

Play off al Mapei Stadium

Secondo La Nazione, lo stadio scelto per disputare il play off di Conference League è il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo stadio del Sassuolo è stato l'unico preso realmente in considerazione dalla dirigenza viola considerando la sua non eccessiva lontananza da Firenze e la facilità di collegamento fra le due città.

Iter burocratico

La complessa macchina burocratica e organizzativa per avere i permessi è già partita. Le procedure chiameranno in causa, oltre al club neroverde, le Questure di Firenze e della città emiliana e in secondo luogo la Uefa. Per questo motivo i tempi per avere l'ufficialità saranno lunghi, ma le sensazioni in casa viola sono improntate all'ottimismo.