De La Fuente: "Ho fatto i complimenti alle ragazze, so di allenare una grande squadra. Ci mancava la vittoria e oggi l'abbiamo meritata"

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato così la prova di forza delle sue ragazze, corsare 0-2 a Torino contro la Juventus.

“Ho fatto i complimenti alle ragazze per la partita, queste siamo noi, quelle che vengono a vincere a Torino. Sapevamo che ci mancava la vittoria: ho visto una squadra che ha saputo giocare e soffrire insieme, meritando la vittoria, facendo il proprio gioco. Ho detto loro di mettersi in testa che ce la possiamo giocare con tutti. Sapevamo della loro forza, volevamo coprirci dove loro potevano farci male e così è stato, nel secondo tempo anche quando la Juve ha messo più attaccanti noi non ci siamo abbassati. Venire qua dopo tanto che non vincevamo e fare questa partita, significa avere una grande squadra”