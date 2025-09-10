Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno Toscana la conferenza stampa di Daniele Pradè: “Mi ha colpito la tranquillità con cui ha spiegato tutte le sue scelte. Io avrei chiesto però spiegazioni sulle dimissioni di Palladino. Ciò che emerso è come Pradè e Pioli abbiano lavorato insieme seguendo delle idee chiare, fin dal primo momento. Abbiamo un allenatore di carisma e personalità, un tecnico di prima fascia. Importante anche che ci siano pochi giocatori in prestito, siamo vicini a un mercato perfetto”.

“Contro il Napoli meglio Dzeko”

Poi sul Napoli: “Opterei per un 352, con Fagioli, Mandragora e Sohm a centrocampo. Non credo proprio che giocherà subito Nicolussi Caviglia. Il dubbio riguarda il partner di Kean, ma penso che Dzeko potrebbe essere più utile per il tipo di partita. Sono sicuro che sabato vedremo un'altra Fiorentina, queste due settimane di lavoro saranno state utilissime a Pioli”.