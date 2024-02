Marino: "Attenzione alla Fiorentina: con Belotti può raggiungere la Champions League"

A Rai Radio Uno Pierpaolo Marino, storico dirigente sportivo italiano, ha parlato del mercato della Fiorentina: “Fossi nelle altre squadre starei attento ai viola, che con Belotti hanno rinforzato l'attacco. E' un giocatore che può aiutare la formazione di Italiano a raggiungere il quarto posto”.

E poi, su Baldanzi, ha aggiunto: “E' un giocatore da Roma, non solo per il presente ma anche per il futuro. Può giocare ovunque dal centrocampo in su, compensa un fisico gracilino con una grande tecnica e lo ritengo perfetto per il gioco di De Rossi”.