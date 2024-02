Sport Mediaset promuove il mercato della Fiorentina: "Il tentativo per Gudmundsson merita un voto alto. E Faraoni serviva a Italiano"

Pochi, anzi pochissimi i tifosi della Fiorentina che sono rimasti soddisfatti del mercato di gennaio. In città filtra delusione, se non altro per non aver voluto cogliere l'occasione di una stagione potenzialmente spartiacque per rinforzare la squadre e fare il salto di qualità.

Ma c'è chi è generoso

Non è dello stesso avviso Sport Mediaset, che nello stilare le pagelle del mercato riserva alla Fiorentina addirittura un 7. Di seguito la motivazione: “Ci vuole coraggio per prendere i giocatori spendendo soldi, e merita alta considerazione il tentativo di portare Gudmundsson in viola, sia pure non riuscito. Merito è anche quello di aver capito che Nzola non basta, puntando sul Gallo Belotti. E sulla bancarella del Verona, Faraoni non era il pezzo più pregiato. Però serviva a Italiano, ed eccolo arrivato”.