Un innesto invocato e mai arrivato: L'ennesima occasione per dalla Fiorentina. E a questo punto Italiano farà le sue riflessioni per il futuro

Un innesto invocato da settimane alla società e mai arrivato. Vincenzo Italiano aveva fatto la propria richiesta alla dirigenza della Fiorentina, chiedendo un esterno offensivo.

Via via, Ngonge è andato al Napoli, Laurienté è rimasto a Sassuolo, Gudmundsson è sbarcato ieri a Firenze però in ritiro col Genoa a Coverciano.

Occasione mancata

Su Tuttosport di stamani si parla di questo mancato arrivo come l'ennesima occasione persa da Commisso e dai suoi dirigenti per soddisfare le ambizioni dell'allenatore.

Le riflessioni di Italiano

Un Italiano che, si legge ancora sul quotidiano sportivo, a questo punto farà per forza le sue riflessioni per il futuro, anche se proverà a tenere vivo il sogno Champions.