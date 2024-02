La vera ironia della sorte? È che Gudmundsson è proprio a Firenze... FOTO

Volete sapere qual è la vera ironia della sorte? Avete presente Albert Gudmundsson che è stato il soggetto principale del mercato invernale della Fiorentina? Ebbene il giocatore in queste ore è proprio a Firenze.

Peccato che il mercato però non c'entri proprio niente con questa sua presenza; è in ritiro con il Genoa all'interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano (lo potete vedere nella foto che pubblichiamo).

E' lì che la formazione rossoblu, guidata da due ex viola come Gilardino e Dainelli, ha deciso di preparare la sfida contro l'Empoli che ci sarà domani alle ore 15.

Insomma qualora la Fiorentina avesse realmente deciso di puntare forte su di lui, non avrebbe nemmeno dovuto fare tanta strada per aggregarsi al club e per svolgere le visite mediche di rito.