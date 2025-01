Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato anche di Fiorentina nel corso di un collegamento con Radio Sportiva, concentrandosi su due singoli della rosa gigliata: Andrea Colpani e Albert Gudmundsson.

‘Colpani sente il peso delle aspettative e fa fatica’

“Le difficoltà di Colpani a Firenze? Il calciatore viola fa parte di quella categoria di calciatori che sentono il peso della maglia. Ci sono alcuni calciatori che non reggono la pressione, la tensione, le aspettative su di loro e fanno fatica. Ci si può anche spiegare perchè l’Atalanta l’abbia lasciato andare. La Dea ha cresciuto questo ragazzo che si sapeva tecnicamente da anni che era forte, ma l’aspetto caratteriale, della personalità, era deficitario nel ragazzo. Ed invece è una componente fondamentale”.

“Colpani si è esaltato in una piazza come Monza, in cui se giochi bene ti dicono ‘bravo’, ti applaudono, diventi un beniamino; se giochi male sei lo stesso un calciatore del Monza e sei comunque un beniamino. Quando Colpani ha raggiunto il massimo del suo livello calcistico è perchè si sentiva leggero e non era appesantito da tutto il resto, si divertiva. Quando gli hanno dato una valutazione da 15 milioni ed è andato in una piazza in cui da lui si aspettano la giocata ogni domenica, la gestione della componente emozionale è diventata un peso complicato da gestire. Questa è la mia sensazione dei primi mesi alla Fiorentina di Colpani”.

‘Problemi fisici enormi per Gudmundsson, ma vuole imporsi in viola’

“Gudmundsson è un profilo di giocatore di livello internazionale, un calciatore che ha avuto problemi fisici enormi in questo periodo. È arrivato alla Fiorentina che non si allenava al Genoa, poi a Firenze è stato fermo un mese per un problema ad un polpaccio. Ha recuperato, debuttato e poi si è di nuovo infortunato ed è stato fermo quasi due mesi. È in un momento di difficoltà, ma caratterialmente è sfacciato, ha grande personalità e vuole imporsi”.