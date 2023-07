Buona la prima per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: primi squilli per Sabiri, bene gli esterni. Doppiette per Jovic e Terzic

90+1' 8 A 1, TERZIC TROVA LA DOPPIETTA! Il terzino viene lanciato da Cabral e, a tu per tu con Vannucchi, supera il portiere con n pallonetto.

90' un minuto di recupero.

89' Grandissima parata di Cerofolini: il numero uno viola, che per larghi tratti del secondo tempo è rimasto inoperoso, toglie dal sette un tiro di Mendoza.

86' SETTIMO GOL DELLA FIORENTINA, GRAN GOL DI TERZIC! Il terzino serbo, dopo una sgroppata sulla fascia sinistra, rientra sul destro e fa partire un tiro al giro sul secondo palo. GOAL ALLA SAPONARA

81' Primavera vicina al secondo gol. Questa volta a provarci è Rubino: il suo diagonale, che aveva trovato impreparato Cerofolini, finisce poco al lato della porta viola.

78' SEI A UNO FIORENTINA, QUESTA VOLTA BREKALO NON SBAGLIA! L'esterno croato raccoglie una respinta della difesa della Primavera e, dopo un dribbling al limite dell'area di rigore, spedisce il pallone nell'angolino.

74' Dopo un improvvisa ripartenza Brekalo salta vannucchi e mette il pallone in rete: tutto fermo però, il croato era in fuorigioco.

71' Cabral conquista una punizione da una posizione ghiotta, punizione che però Sabiri non sfrutta calciando il pallone di molto sopra la traversa.

69' Riparte la sfida.

65' Altro breve cooling break.

61' Altra occasione per la primavera di Galloppa: Caprini viene lanciato da Mendoza, al momento del tiro però il giovane attaccante non trova la porta.

58' FIORENTINA NUOVAMENTE IN GOL, PRIMA RETE PER SABIRI! Il marocchino, servito da una giocata personale di Bonaventura, sorprende Vannucchi dal limite con un tiro a fil di palo.

57' LA PRIMAVERA ACCORCIA IL RISULTATO, CONTI SORPRENDE CEROFOLINI: il giovane centrocampista, complice una deviazione di un difensore gigliato, trova il primo gol per i giovani viola.

56' Ottima parata di Ceropolini: serpentina in area di rigore di Mendoza, l'ecuadoriano prova il tiro ma non trova impreparato il portiere gigliato.

54' Percussione sulla fascia destra di Brekalo: il croato, con un cross rasoterra, libera al tiro Sabiri. Palla alla sinistra della porta di Vannucchi.

52' TRIS DELLA FIORENTINA: QUESTA VOLTA TOCCA A CABRAL! L'attaccante brasiliano è bravo a ribadire in rete un tiro dal limite di Bonaventura: poco può Vannucchi

48' Primavera che prende il sopravvento e gestisce il pallone per qualche minuto: manca comunque concretezza offensiva e la difesa di Italiano non ha spauracchi.

46' Inizia la ripresa.

FIORENTINA 2°tempo: Cerofolini; Dodo, Biagetti, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Sabiri; Cabral.

45+3' Fine primo tempo

45+2' RADDOPPIO DI JOVIC, AZIONE CORALE DELL'ATTACCO VIOLA: Ikone imbecca Kokorin che libera al tiro il serbo. Martinelli non può nulla.

45' l'arbitro decreta tre minuti di recupero

42' VANTAGGIO DELLA FIORENTINA, GRAN GOL DI JOVIC: il serbo, imbeccato sul limite dell'area da uno straripante Ikone, trova una parabola perfetta su cui Martinelli non può far niente.

39' Azione della primavera con Sene che viene lanciato a tu per tu con Terracciano: il giovane attaccante è però in netta posizione di fuorigioco.

35' Nonostante alcuni minuti ad un buon ritmo, gli uomini di Italiano non riescono a superare le linee difensive della squadra di Galloppa.

31' Percussione personale di Ikone, tra i più in forma di questo primo tempo, che libera nuovamente Jovic al tiro: il serbo questa volta si fa ipnotizzare da Martinelli.

30' Conclusione di Jovic, il serbo non prende la porta di poco: il numero 7 viola viene liberato al tiro da Kokorin ma non riesce a trovare lo specchio.

28' La squadra di Vincenzo Italiano continua a manovrare il pallone da una parte all'altra del campo, senza pero riuscire ad impensierire la difesa della Primavera.

26' Riparte la sfida con la primavera in attacco.

23' Breve break per le due squadre: tutti in panchina a reidratassi.

21' Dopo una lunga e manovrata azione sulla sinistra, Martinez Quarta si libera al tiro dalla trequarti: conclusione ribattuta agilmente dalla difesa di Galloppa.

16' Primo tiro verso la porta di Terracciano: Presta prova a sorprendere il numero uno viola con un tiro dalla distanza, palla leggermente a lato del palo.

14' Prima azione offensiva della Primavera: Pierozzi, puntato a pochi metri dall'area di rigore, è costretto a concedere il primo calcio d'angolo della sfida.

12' Prima vera occasione della partita: a tentare la fortuna è Monteanu da lontano ma Martinelli non si fa trovare impreparato

5' Buon inizio per Ikone: il francese, schierato a piede invertito, è cercato molto dai compagni.

3' Percussione offensiva viola con Duncan che imbecca al cross capitan Biraghi: pallone troppo lungo per i compagni che finisce sul fondo.

1' Fischio d'inizio.

FIORENTINA 1°tempo: Terracciano; Pierozzi, Ranieri, Quarta, Biraghi; Harder, Duncan; Ikonè, Jovic, Muntenau; Kokorin.

Questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo appena tre giorni di ritiro, sarà impegnata nella prima amichevole della stagione 2024-2025. Alle ore 19 la squadra viola sarà impegnata, su uno dei tanti campi del Viola Park, in una partitella contro la Primavera del neo promosso Galloppa. E come sempre Fiorentinanews.com offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio anche alle parole dei protagonisti a fine partita. In attesa del rientro di alcuni nazionali, Nico Gonzalez ed Amrabat su tutti, oggi ci sarà l’opportunità di vedere anche i neo arrivati: ci sarà sicuramente Sabiri, da capire se lo stesso sarà per l'ultimo arrivato Fabiano Parisi.

