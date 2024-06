Alla domanda del nostro direttore Stefano Del Corona sull'addio di Vincenzo Italiano e sulle motivazioni della fine del ciclo, questa è stata la risposta del direttore sportivo Daniele Pradè:

“Il mercato di gennaio non c'entra nulla. Basta vedere come ci siamo lasciati con lui. Abbiamo fatto di tutto per farlo rimanere con noi, ma i cicli finiscono. Questa è la verità. Non saprei come altro rispondere. Andrebbe chiesto a lui".