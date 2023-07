Dominguez intanto mette in stand by il Fenerbahce e prende tempo... anche per la Fiorentina?

La Conference come detto potrebbe dare una gran bella mano a livello di appeal alla Fiorentina, specialmente sul mercato e su uno dei calciatori inseguiti ormai da un po' di tempo: parliamo di Nicolas Dominguez, inseguito anche dal Fenerbahce. Secondo Alfredo Pedullà però, l'argentino ha messo in stand by il club turco prendendosi così almeno 36-48 ore per riflettere. Possibile quindi che sotto traccia ci stia lavorando proprio la Fiorentina, in cerca di un volto per completare il reparto.