E ora l'Europa può aiutare la Fiorentina per Dominguez. La situazione

La Nazione in edicola stamani si concentra sul possibile colpo Dominguez. Quello dell'argentino, capitano del Bologna di Motta, è il profilo ideale per completare la mediana, anche con gli arrivi di Arthur e Infantino.

Come riporta il quotidiano, il Bologna ha sempre chiesto 15 milioni, ma ha capito che dovrà accontentarsi di qualcosina in meno. Il Fenerbahce si è spinto fino a 13, quella potrebbe essere la cifra giusta da offrire. Il giocatore, del resto, la sua preferenza l'ha già espressa, e la conferma della Conference League non può che dare una mano.