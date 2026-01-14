Fortini diventa un caso: il nodo che blocca tutta la trattativa

La posizione all'interno della Fiorentina di Niccolò Fortini sta diventando un caso.

Il nodo

Il nodo, secondo il Corriere Fiorentino, sta tutto in una trattativa per il rinnovo del contratto bloccata dai (difficilissimi) rapporti tra il suo agente e il neo/prossimo capo dell’area tecnica viola, Fabio Paratici.

E con 15 milioni…

Non ci sarebbe voglia di cederlo, ma la Fiorentina non può non ascoltare eventuali proposte vicine ai 15 milioni di euro, almeno fino a quando non ci sarà (se ci sarà) una schiarita.