Betis-Ghilardi, la Fiorentina osserva attentamente. Gli andalusi insistono, ma il Verona…

La Fiorentina segue con attenzione una trattativa di mercato che non la riguarda direttamente. Il Verona sta per chiudere per il ritorno in gialloblù di Nicolas Valentini, stavolta in prestito con diritto di riscatto, e si preparerebbe a salutare un altro suo difensore. Ma non molla per Daniele Ghilardi, insistentemente cercato dal Real Betis.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Betis è convinto e vuole fortemente Ghilardi, ma manca ancora l'intesa con il Verona sulla valutazione. C'è troppa distanza tra le parti, almeno per il momento. Ricordando che la Fiorentina ci guadagnerà, al momento della cessione, il 50% della cifra.