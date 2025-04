UFFICIALE: Italia aritmeticamente fuori dalla corsa per il quinto posto. In Champions League ci andranno solo le prime quattro in Serie A

Non è stata una serata del tutto positiva per le italiane in Europa. Già la situazione in ottica quinto posto valido per la Champions League era molto complicata, visto il benestare delle spagnole e le poche squadre della Serie A rimaste nelle competizioni continentali (Inter, Lazio, Fiorentina). Con l'eliminazione della Lazio in Europa League, viene certificato un verdetto.

Quinto posto Champions? Speranze finite per la Serie A

L'Italia è aritmeticamente fuori dalla corsa per il quinto posto Champions. Saranno Premier League e Liga i campionati con cinque squadre nella massima competizione europea tramite campionato. In Serie A ci andranno solo le prime quattro. Una notizia, anche per la Fiorentina, che ridimensiona inevitabilmente la lotta a un posto per le competizioni europee.