Fiorentina, bisogna SHPENDere. Ecco la priorità nel prossimo mercato di gennaio

Moise Kean non ha un'alternativa di ruolo all'interno di questa Fiorentina. Christian Kouame che lo sta sostituendo di tanto in tanto non ha di certo le sue caratteristiche. Ecco quindi che la dirigenza viola proverà a prendere questa ‘alternativa’ nel prossimo mercato di gennaio.

Offerta tardiva

Non è un mistero che la Fiorentina sia già andata in passato a cercare Milan Djuric del Monza. E' accaduto nello scorso mercato estivo, ma i brianzoli hanno ritenuto tardiva l'offerta viola: non c'era tempo per reperirne il sostituto e hanno chiuso le porte. Ma il giocatore, che andrà in scadenza a giugno, sarebbe venuto di corsa a Firenze, dove lo avrebbe accolto un suo grande estimatore: Raffaele Palladino.

Un altro giocatore che piace

Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, un altro giocatore che piace è Cristian Shpendi del Cesena. Ventuno anni, già 10 gol in stagione e un prezzo che difficilmente supererebbe gli 8-9 milioni. In più fa capo alla scuderia di Fali Ramadani, procuratore vicino alla Fiorentina e con cui sono state fatte diverse operazioni nel corso degli anni.