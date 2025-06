A volte ritornano... la Fiorentina pensa di nuovo a Traoré?

La Fiorentina sta pensando a riportare in Italia l’ex Napoli Hamed Junior Traoré, reduce dall’esperienza reduce dall’esperienza all’Auxerre. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Ancora Traoré nel mirino

Il giocatore ha vestito in Italia le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli, oltre a quella del Bournemouth in Premier League (proprietario del cartellino). Di origine ivoriana, ha passato la scorsa stagione in prestito in Francia, all’Auxerre.

La carriera dell'ivoriano

I viola seguono il calciatore classe 2000 dai tempi dell’Empoli, club con il quale è cresciuto fin dalle giovanili. Il giocatore di proprietà del Bournemouth viene dall’esperienza in Francia con l’Auxerre, con il quale ha trovato 26 presenze, 10 gol e 2 assist. L’attacante vanta anche 149 presenze in Serie A, divise tra Napoli, Sassuolo ed Empoli. Partite in cui è riusciuto a trovare anche 18 volte la via della rete e 13 assistenze.