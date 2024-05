Il sogno della Fiorentina può diventare realtà per l'Inter: il Genoa apre al prestito (oneroso) di Gudmundsson

Per la Fiorentina è stato solo un sogno, per l'Inter invece potrebbe diventare realtà. Albert Gudmundsson è uno degli obiettivi di mercato dei neroazzurri, che in estate potrebbero raggiungere l'accordo con il Genoa e assicurarsi uno dei migliori talenti del nostro campionato.

Un'operazione “alla Frattesi”

Secondo TMW le parti stanno lavorando a un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, un po' come fatto per Frattesi nell'operazione con il Sassuolo. I contatti sono sempre più intensi e il Genoa sembra disposto a trovare un accordo che soddisfi tutti.