Durante un evento targato Italia Viva a Teatro Niccolini, il leader del partito Matteo Renzi ha riservato un duro attacco al Sindaco di Firenze Dario Nardella sul tema stadio, dopo la notizia che sul primo progetto esecutivo per il restyling del Franchi non sono comprese le coperture di Maratona e Ferrovia.

Queste le sue parole: "Al sindaco Nardella dico anche, falla finita con questa storia dello stadio. Non ci crede nessuno. Fare il rabbercio del rabbercio e buttare via centinaia di milioni di euro per un impianto che deve essere messo a posto dai privati e non con i soldi pubblici è una vergogna. Ci ride dietro mezza Italia, ma con quanto Nardella capisce di calcio, forse pensa che possono stare un tempo per uno nei settori coperti"