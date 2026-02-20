L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Le indicazioni sono sempre state le stesse, nelle ultime partite. Portiamo a casa poco rispetto a quanto proponiamo, quindi abbiamo cercato di lavorare ancora di più su questi aspetti. Stavolta è stato più difficile, perché tanti ragazzi hanno seguito la prima squadra, ma a quelli che sono rimasti qui ho detto di continuare. La prestazione rimane, è il risultato che sposta un po' l'umore”.

“Concedere di meno è difficile. Gruppo sereno e un po' dispiaciuto, ma…”

“Siamo stati equilibrati, perché abbiamo concesso poche occasioni da gol contro Sassuolo e Verona. Concedere di meno è difficile. Dobbiamo essere più bravi e più attenti anche in quella situazione, ma continuando a proporre un certo tipo di calcio che per me ti dà dei vantaggi. Vedo il gruppo sereno, anche se un po' dispiaciuto perché non ha raccolto i risultati che meritava. I ragazzi lo sanno. Mi auguro che abbiano dentro quella voglia di andarsi a riprendere la vetta, di metterci dentro tutto quello che hanno per riportare la Fiorentina più in alto possibile”.

“Lazio squadra fisica. Dobbiamo continuare a giocare con convinzione”

Sulla Lazio: “Squadra molto fisica che però ha due importanti assenze davanti, quindi in attacco giocheranno ragazzi più tecnici e rapidi, con altre caratteristiche. Daranno meno riferimenti. Vorrei che la partita possa diventare come le ultime, quindi con noi che abbiamo la gara in mano gestendola come sappiamo fare. Dobbiamo essere bravi a non concedere ripartenze, continuando a giocare con grande convinzione”.