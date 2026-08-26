La Fiorentina ripercorre cento anni di storia... ma si dimentica della squadra femminile. E Alia Guagni commenta con un velo di polemica

In una giornata decisamente movimentata sul fronte mercato e in particolare sul fronte Kean, la Fiorentina ha celebrato il centenario del club lanciano delle maglie speciali che verranno utilizzate dai calciatori nella partita di sabato contro il Frosinone.

Cento anni in un video

Lo ha fatto con un video molto bello in cui, attraverso delle immagini suggestive, si ripercorre la storia della Fiorentina, con i calciatori più rappresentativi e i trofei vinti dal club viola nei suoi cento anni di storia. Il video, tuttavia, è incentrato esclusivamente sulla prima squadra maschile e non mostra alcuna immagine né delle formazioni giovanili né di quella femminile, che eppure nel passato recente ha ottenuto ottimi risultati.

La frecciatina della Guagni

Un particolare che non è passato inosservato all'ex capitano viola Alia Guagni, che ha commentato il video su Instagram con un velo di polemica: “Bello eh, ma qualche coppa si è vinta anche con la femminile…”.