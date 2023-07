Arrivato il gong per Dia: adesso c'è da trattare con la Salernitana per comprarlo, ma le cifre schizzano alle stelle. Everton in pole

Scaduta ieri a mezzanotte la tanto chiacchierata clausola rescissoria di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana seguito dalla Fiorentina in questa finestra di mercato. Adesso non potrebbero bastare più i 25 milioni della clausola per assicurarselo e bisognerà trattare il prezzo direttamente con Iervolino.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Everton si conferma attualmente la società più interessata al giocatore, tanto che proprio in questi giorni potrebbe iniziare una trattativa, ma la richiesta del club granata è ora di 40 milioni, una cifra astronomica e fuori dalla portata della Fiorentina e non solo.