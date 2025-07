Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ormai andare in Arabia è quasi normale per i giovani calciatori, lo dimostra Retegui. Non guardano alla tecnica, anche se bisogna dire che il calcio arabo si sta evolvendo sempre di più comprando non solo calciatori a fine carriera. E non è vero che andare lì esclude la Nazionale, ormai c'è la possibilità di seguire i calciatori ovunque nel mondo”.

“Pioli non sa ancora come giocherà”

Poi ha aggiunto: “Pioli lo stiamo aspettando tutti, c'è voglia di rivederlo e tanta attesa per vederlo lavorare sul campo già a partire dal ritiro. Si discute molto del modulo, ma secondo me ancora non sa come giocherà. Sicuramente avrà le idee più chiare quando comincerà a lavorare coi calciatori”.