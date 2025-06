Biraghi l'unico sicuro del riscatto del Torino: l'ex capitano viola ha rifiutato un'offerta da una big di Serie B

Non ci sarà ritorno a Firenze per Cristiano Biraghi, almeno da calciatore: le intenzioni di riscatto da parte del Torino sono note, anche perché in granata il mancino milanese si è affermato, togliendo spazio a Borna Sosa. Di fatto Biraghi sarà l'unico calciatore ad essere riscattato, di quelli presi in prestito dai granata. Per lui era arrivata anche una proposta importante da parte del Palermo, scrive Tuttosport, alla ricerca di elementi per la risalita in Serie A ma Biraghi ha detto no, scegliendo il Torino.