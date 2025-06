Chiesa sogna il ritorno in Italia e molti club di Serie A sono in contatto con lui: quell'attaccamento a Firenze...

Salvo il titolo vinto in Premier, non è stata una stagione da ricordare per Federico Chiesa che a Liverpool ha visto il campo per pochissimi minuti, perdendo anche la Nazionale. E non è un mistero che il sogno del classe ‘97 sia un ritorno in Serie A: come riporta Fabrizio Romano, su di lui si sono informati già diversi club italiani. Nelle ore scorse invece Chiesa aveva ricordato il suo gran legame rimasto con la città di Firenze, laddove sta per tornare proprio l’allenatore che l'ha lanciato definitivamente…