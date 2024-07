Andrea Colpani, arrivato a Firenze, si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina dopo aver svolto le visite mediche. A tal proposito, il suo procuratore Tullio Tinti è intervenuto a Sky Sport per commentare l’affare.

”Passaggio importante per Colpani”

Ecco le sue parole: “Il passaggio di Colpani alla Fiorentina è importante. Dopo un’annata molto positiva a Monza, è una crescita evidente. Andrea è un talento naturale, pochi sanno giocare a calcio come lui. Molti ragazzi italiani, invece, tendono a perdersi nelle categorie più basse, quando invece dovremmo aiutare giocatori come lui. E in Italia ce ne sono molti”.