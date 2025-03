Dopo la pesante sconfitta per 0-4 per mano dell'Atalanta, l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato a DAZN anche in vista della prossima partita di campionato contro la Fiorentina al Franchi:

"Dopo una sconfitta così siamo tristi, siamo dispiaciuti, ma allo stesso tempo questa storia dello Scudetto nella quale avete dentro noi, ora non ne parlerà più e penso che si debba ripartire subito contro una squadra forte come la Fiorentina e andare in avanti".