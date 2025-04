FOTO - Anche Kean festeggia sui social la vittoria dei compagni

Anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha condiviso sul proprio profilo Instagram il risultato vittorioso della squadra viola contro il Cagliari.

Il bomber gigliato è attualmente in Francia per motivi familiari e la sua assenza ha fatto parlare tanto prima del match contro i sardi.

La story di Kean

La dedica della squadra al suo bomber

Una vittoria che i compagni hanno dedicato al numero 20 viola, che in queste ore non sta passando un momento facile ma che ha trovato comunque il tempo di dedicare a sua volta un pensiero social ai compagni per il risultato in Sardegna. Kean ha anche condiviso la dedica di Dodô per lui.